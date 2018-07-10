Искал в интернете, как зарезать человека: жительницу Бердичева убил школьник

Происшествия



Как мы уже сообщали, полиция Житомирской области задержала подозреваемого в убийстве 37-летней Валерии из Бердичева. Женщине перерезали горло вечером, когда она вышла погулять со своей собакой.

«ФАКТАМ» стали известны некоторые подробности резонансного преступления. Как рассказала временно исполняющий обязанности пресс-офицера Житомирщины Ольга Номерчук, женщина стала случайной жертвой 15-летнего подростка.

«Они не знакомы. Версия о том, что подросток убил женщину за то, что та не разрешала ему встречаться с ее 12-летней дочкой, не нашла подтверждения. Хотя убийство не было спонтанным.

Школьник готовился к преступлению. В его телефоне полиция нашла поисковые запросы на тему: «Как зарезать человека?» Он вообще интересовался убийствами. Об этом можно судить, если посмотреть историю его посещений в интернете. Кроме того, он просматривал много порнографии.

Накануне школьник приобрел медицинские перчатки. Именно в них он и совершал преступление. Напал на женщину в парке, когда та гуляла с собакой, и нанес ей несколько ударов. После совершения преступления подросток спрятал свою окровавленную одежду в кустах. Во время нападения на жертву он порезался. В тот же вечер парень искал в интернете, как продезинфицировать рану.

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Про подозреваемого могу сказать, что он из нормальной семьи, где есть хорошие отец и мать. Но он окончил девятый класс и нигде не учился. Учитывая характер преступления (убийца не забрал с тела жертвы золотые украшения и оставил мобильный телефон), подростка отправят на психиатрическую экспертизу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", — сказала Номерчук.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киевской области возле детского сада убили женщину — частного предпринимателя, нанеся ей 24 удара ножом.