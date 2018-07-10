Депутаты рассмотрят вопрос увеличения состава ЦИК, — Ирина Луценко

Политика

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко не исключила, что народные депутаты могут рассмотреть вопрос увеличения членов Центральной избирательной комиссии. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

«Я думаю, что будут вносить изменения в закон о Центральной избирательной комиссии, чтобы не начинать этот процесс (процесс по определению новых кандидатур в ЦИК. — Авт.). Потому что, все произошло в рамках закона, все произошло в соответствии с Конституцией, в соответствии с законом о выборах Центральной избирательной комиссии. Все кандидаты прошли проверку. Единственное, над чем можно поработать, согласившись с тем, что все кандидаты достойны, все соответствуют качественным характеристикам и требованиям профессиональным — внести изменения в закон о Центральной избирательной комиссии! Скорей всего, такие предложения будут рассматриваться», — заявила она.

Читайте также: Комитет парламента поддержал увольнение членов Центризбиркома

Ирина Луценко не считает такие изменения законодательства компромиссом.

«Это не компромисс, это последовательная позиция со стороны „Блока Петра Порошенко“! Мы за здоровый диалог, мы за полное обновление Центральной избирательной комиссии», — сказала она.

По ее словам, «к четвергу этот вопрос будет решен».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Верховная Рада не смогла приступить к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, провалив рейтинговое голосование за увольнение действующих членов ЦИК. «За» проголосовали только 186 депутатов при 226 необходимых.