Украина

Убытки Харькову на 230 млн грн: ГПУ завершила расследование в деле Добкина

Сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы, директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего главного архитектора города в совершении ряда уголовных преступлений. Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц, способствовали незаконному завладению мошенническим путем земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га.

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Тем самыми злоумышленники нанесли ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В настоящее время материалы досудебного расследования предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что одним из подозреваемых по громкому делу является бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

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После выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове арестовали террористку, пытавшуюся подорвать памятник героям УПА.