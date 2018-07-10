- 14:33 Стало известно, каким будет первый магазин IKEA в Киеве
- 13:53 Авиаколлапс в Украине: пассажиры SkyUp третьи сутки не могут вылететь в Египет
- 13:45 Развращал и шантажировал: под Киевом задержали 76-летнего педофила
- 13:44 ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предложит ему должность, — Павелко
- 13:31 Роман Зозуля заключил новый контракт с испанским клубом
- 13:24 Дети в пещере: в Таиланде спасены еще двое мальчишек
- 13:23 H&M объявил дату открытия первого магазина в Украине
- 13:08 Супруга Вукоевича пояснила, почему Огнен поддержал Украину
- 13:00 В Днепре рецидивист решил прокатиться в общественном транспорте с гранатометом
- 12:53 Умершего болельщика клуба НБА похоронили… с PlayStation в руках
Умершего болельщика клуба НБА похоронили… с PlayStation в руках (фото)
Родители 18-летнего болельщика клуба НБА «Бостон Селтикс» Ренарда Меттьюса, трагически погибшего в перестрелке, оригинально подошли к церемонии прощания со своим сыном.
Как сообщает издание SB Nation, на Ренарда надели майку любимого клуба с 11-м номером, под которым выступает разыгрывающий Кайри Ирвинг, носки с его любимым баскетболистом и солнцезащитные очки. В руки парню вложили джойстик от PlayStation 4, запустили на экране игру NBA 2K, где шел матч между «Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз», а также поставили рядом на столике пачку чипсов и бутылку пива.
Примечательно, что Меттьюс проживал в Новом Орлеане — почти в двух с половиной тысячах километрах от города, где базируется его любимый клуб. Тем не менее значительное расстояние не мешало 18-летнему парню оставаться преданным фанатом «Бостона».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики «горячо» встретили сборную Бразилии по футболу на родине.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”