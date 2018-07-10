Умершего болельщика клуба НБА похоронили… с PlayStation в руках (фото)

Спорт

Родители 18-летнего болельщика клуба НБА «Бостон Селтикс» Ренарда Меттьюса, трагически погибшего в перестрелке, оригинально подошли к церемонии прощания со своим сыном.

Как сообщает издание SB Nation, на Ренарда надели майку любимого клуба с 11-м номером, под которым выступает разыгрывающий Кайри Ирвинг, носки с его любимым баскетболистом и солнцезащитные очки. В руки парню вложили джойстик от PlayStation 4, запустили на экране игру NBA 2K, где шел матч между «Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз», а также поставили рядом на столике пачку чипсов и бутылку пива.

Примечательно, что Меттьюс проживал в Новом Орлеане — почти в двух с половиной тысячах километрах от города, где базируется его любимый клуб. Тем не менее значительное расстояние не мешало 18-летнему парню оставаться преданным фанатом «Бостона».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болельщики «горячо» встретили сборную Бразилии по футболу на родине.