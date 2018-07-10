Происшествия

В Днепре рецидивист решил прокатиться в общественном транспорте с гранатометом (фото)

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который собирался везти гранатомет в общественном транспорте. Подробности инцидента обнародовали в пресс-службе управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По словам патрульных, мужчина привлек их внимание, поскольку курил в общественном месте — на остановке. При досмотре сотрудники уголовной полиции у нарушителя обнаружили РПГ-18, который был укутан одеялом.

После идентификации личности задержанного оказалось, что он имеет судимость.

Полицейским он объяснил, что нашел оружие и хранил его без какой-либо цели.

В настоящее время оружие проходит экспертизу, а полиция устанавливает его происхождение.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием»).

Напомним, в Херсоне мужчина вез гранату в пакете с продуктами, а на Виннитчине рецидивист бросил гранату в полицейских.