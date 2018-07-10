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Супруга Вукоевича пояснила, почему Огнен поддержал Украину
Огнен Вукоевич эмоционально отреагировал на победу над сборной России, так как Украина — его второй дом на протяжении уже 10 лет, при этом в заявлении хорватского футболиста не было никаких плохих намерений или политических посылов. Об этом заявила жена спортсмена Андреа Вукоевич, передает портал gloria.hr.
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«Огнен продемонстрировал и доказал компетентность и свои способности во всем, что касается спорта, он выполнил свою работу лучшим образом. Он эмоционально отреагировал на решение федерации, потому что Украина — это его второй дом на протяжении 10 лет и в его заявлении не было никаких плохих намерений или политических посылов. Он принял решение Федерации футбола Хорватии с уважением»,— сказала супруга Вукоевича.
По ее словам, Огнен останется в России до конца чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать сборную Хорватии.
Напомним, что Вукоевич вместе с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой после победы хорватов над сборной России записали «видеопривет» для украинцев. Вида прокричал «Слава Украине!», а Вукоевич добавил: «Эта победа — для „Динамо“ и для Украины!».
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После инцидента дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. А Федерация футбола Хорватии отстранила Огнена Вукоевича от работы. Позже Вида объяснил, что своим видеообращением со словами «Слава Украине!» хотел выразить благодарность украинцам за поддержку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети появилось еще одно видео Домагоя Виды со словами «Слава Украине!».
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”