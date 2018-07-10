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H&M объявил дату открытия первого магазина в Украине
Шведский международный ритейлер Hennes & Mauritz AB (развивает сеть H&M) заявил, что его первый магазин в Украине откроет свои двери 18 августа в Lavina Mall на улице Берковецкой, 6д. Об этом говорится в официальном пресс-релизе подразделения компании в Украине.
Согласно пресс-релизу, магазин займет площадь 2,9 тысячи квадратных метров. Церемония открытия начнется в полдень, работать торговая точка будет до 22:00.
«Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров … в частности принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday», — говорится в сообщении.
Также в магазине будут представлены товары для дома H&M Home.
Напомним, что осенью 2017 года H&M подписал контракт об открытии магазина с ТРЦ Lavina Mall. Еще раньше ритейлер начал поиск персонала для работы в Украине. Сама сеть Hennes & Mauritz AB основана в Швеции в 1947 году и является одной из крупнейших торговых компаний с тысячами магазинов по всему миру.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на вторник в Киеве заминировали супермаркет.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”