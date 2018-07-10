Мир

Дети в пещере: в Таиланде спасены еще двое мальчишек (фото, видео)

Во вторник, 10 июля, в Таиланде продолжилась спасательная операция в пещерном комплексе Тхам Луанг Нанг Нон. Напомним, под землей на глубине 800 метров оставались еще четверо юных футболистов и их 25-летний тренер. Еще восемь мальчишек вывели на поверхность 8 и 9 июля.

На третий день активной фазы операции дайверы вытащили из затопленных грязной дождевой водой пещер еще двоих ребят. Их сразу же отправили в больницу. Остаются под землей двое мальчишек и их тренер. В штабе спасателей заверили, что к вечеру вытащат на поверхность всех.

Первого ребенка 10 июля вынесли из пещеры примерно в 12.00 по киевскому времени. Второго — спустя еще 15 минут.

Спасатели заявили, что не будут использовать мини-субмарину, которую создали специалисты Илона Маска. Американский миллиардер лично доставил ее в Таиланд. Однако в штабе решили не рисковать. Спасатели объяснили, что тщательно отработали каждую деталь операции и не станут ничего менять.

Пока в пещере остается самый младший из мальчишек. Ему 11 лет.

Появилась официальная информация и о ребятах, которых вытащили 8 и 9 июля. У двоих из них обнаружена пневмония. Шестеро страдают от гипотермии (переохлаждение). Однако врачи уверены, что теперь жизни детей ничто не угрожает.

Родственников спасенных мальчиков детально инструктируют перед первой после вызволения из пещеры встречей

Родителям спасенных футболистов впервые разрешили навестить их в больнице. Однако из запретили обнимать, целовать, даже прикасаться к детям. Безусловно, эти строгие меры носят временный характер.