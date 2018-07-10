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Роман Зозуля заключил новый контракт с испанским клубом
Нападающий Роман Зозуля, в активе которого 33 поединка и четыре мяча в футболке сборной Украины, продлил контракт с клубом второго испанского дивизиона «Альбасете». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, новое соглашение футболиста рассчитано на один сезон.
— Зозуля очень важный игрок для нас, и не только потому, что он привносит что-то новое в наш футбол. У него отличные отношения с болельщиками, — заявил спортивный директор «Альбасете» Мауро Перес.
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Напомню, что в прошлом сезоне Зозуля провел в составе занявшего 17-е место «Альбасете» 30 поединков, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.
Кстати, в июне команду возглавил новый главный тренер — 47-летний Луис Мигель Рамис, у которого есть опыт работы с юношескими командами «Реала» и «Альмерией».
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