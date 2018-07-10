Украина

Стало известно, каким будет первый магазин IKEA в Киеве

Крупнейший в мире ритейлер мебели IKEA анонсировал намерение открыть в Киеве в 2018 году магазин городского формата (city store). Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос «Интерфакс-Украина».

Концепция открытия предполагает небольшие по размеру магазины, размещенные не на окраинах, а в центральных районах крупных городов.

Такое решение объясняется ростом интернет-торговли и, как следствие, доставки товаров на дом, что уменьшает привлекательность больших магазинов-складов за пределами мегаполисов.

Напомним, в Португалии посетитель супермаркета снял на эскалаторе… привидение.