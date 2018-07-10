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Стало известно, каким будет первый магазин IKEA в Киеве
Крупнейший в мире ритейлер мебели IKEA анонсировал намерение открыть в Киеве в 2018 году магазин городского формата (city store). Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос «Интерфакс-Украина».
Концепция открытия предполагает небольшие по размеру магазины, размещенные не на окраинах, а в центральных районах крупных городов.
Такое решение объясняется ростом интернет-торговли и, как следствие, доставки товаров на дом, что уменьшает привлекательность больших магазинов-складов за пределами мегаполисов.
Напомним, в Португалии посетитель супермаркета снял на эскалаторе… привидение.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”