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Украина

Стало известно, каким будет первый магазин IKEA в Киеве

14:33 10 июля 2018   73
Магазин
Инф. «ФАКТОВ»

Крупнейший в мире ритейлер мебели IKEA анонсировал намерение открыть в Киеве в 2018 году магазин городского формата (city store). Об этом говорится в официальном ответе IKEA на запрос «Интерфакс-Украина».

Концепция открытия предполагает небольшие по размеру магазины, размещенные не на окраинах, а в центральных районах крупных городов.

Такое решение объясняется ростом интернет-торговли и, как следствие, доставки товаров на дом, что уменьшает привлекательность больших магазинов-складов за пределами мегаполисов.

Напомним, в Португалии посетитель супермаркета снял на эскалаторе… привидение.

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