ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф и предложит ему должность, — Павелко

Украина

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что организация решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас «Слава Украине». Об этом он рассказал в кулуарах парламента, передает УП.

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Павелко пришел в Раду в футболке сборной Хорватии (не в футболке Домагоя Виды или Вукоевича, а в футболке футболиста Ракитича).

«Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ», — сказал Павелко.

Он отказался комментировать решение хорватов об увольнении Вукоевича с поста тренера-ассистента, «поскольку является заинтересованной стороной».

«Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена при апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе»,— сказал Павелко.

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Он также добавил, что никакой политики в словах «Слава Украине» не видит, и этот вопрос (озвучивание любви к своей стране — ред.) будет поднимать на следующем заседании комитета ФИФА в Цюрихе.

Напомним, что 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию, а после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!»

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест.

Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

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Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018. В свою очередь, Федерация футбола Украины заявила, что возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супруга Вукоевича пояснила, почему Огнен поддержал Украину.