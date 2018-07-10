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Развращал и шантажировал: под Киевом задержали 76-летнего педофила
В селе Карапыши Мироновского района Киевской области задержан 76-летний педофил, который домогался малолетней девочки, помогавшей ему по хозяйству.
О том, что престарелый сельчанин уже два года шантажирует ее дочь, добиваясь сексуальных отношений, в полицию сообщила мама пострадавшей. Доказательством стал тайно заснятый на мобильный телефон процесс домогательств.
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Девочка, которой недавно исполнилось 14 лет, пытаясь немного заработать, помогала местным жителям по хозяйству, занимаясь уборкой, прополкой, ухаживая за животными
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В настоящее время пенсионер задержан. Во вторник, 10 июля, ему объявлено о подозрении в развращении малолетних. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Были ли у подозреваемого половые акты с жертвой, правоохранители пока не сообщают. Девочку направили на экспертизу. Также полиция устанавливает, причастен ли задержанный к развращению других детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стали известны шокирующие подробности о серийном педофиле-убийце, которого будут судить в Кривом Роге за совершенные в России преступления.
Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Киевской области
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”