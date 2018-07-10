Игрок сборной Хорватии потратил 4 тысячи долларов на выпивку фанатам

Спорт

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии не забывает, откуда он родом. Футболист, родившийся в 60-тысячном городке Славонски Брод, оплатил счет за выпивку, которую поглотили болельщики во время просмотра трансляции четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Россией в центральном городском парке Brot Fortress. Как сообщило Radio Slavonija, фанаты решили не разорять своего знаменитого земляка — общие затраты Манджукича составили всего 25 тысяч местных крон (около четырех тысяч долларов).

Учитывая то, насколько футболисты суеверны, теперь Марио стоило бы раскошелиться и на выпивку для болельщиков, которые будут следить за перипетиями полуфинала мундиаля, в котором «клетчатые» встретятся с Англией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.