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Игрок сборной Хорватии потратил 4 тысячи долларов на выпивку фанатам
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии не забывает, откуда он родом. Футболист, родившийся в 60-тысячном городке Славонски Брод, оплатил счет за выпивку, которую поглотили болельщики во время просмотра трансляции четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Россией в центральном городском парке Brot Fortress. Как сообщило Radio Slavonija, фанаты решили не разорять своего знаменитого земляка — общие затраты Манджукича составили всего 25 тысяч местных крон (около четырех тысяч долларов).
Учитывая то, насколько футболисты суеверны, теперь Марио стоило бы раскошелиться и на выпивку для болельщиков, которые будут следить за перипетиями полуфинала мундиаля, в котором «клетчатые» встретятся с Англией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”