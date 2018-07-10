Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Игрок сборной Хорватии потратил 4 тысячи долларов на выпивку фанатам

14:00 10 июля 2018   169
выпивка фанатам
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Хорватии не забывает, откуда он родом. Футболист, родившийся в 60-тысячном городке Славонски Брод, оплатил счет за выпивку, которую поглотили болельщики во время просмотра трансляции четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Россией в центральном городском парке Brot Fortress. Как сообщило Radio Slavonija, фанаты решили не разорять своего знаменитого земляка — общие затраты Манджукича составили всего 25 тысяч местных крон (около четырех тысяч долларов).

Учитывая то, насколько футболисты суеверны, теперь Марио стоило бы раскошелиться и на выпивку для болельщиков, которые будут следить за перипетиями полуфинала мундиаля, в котором «клетчатые» встретятся с Англией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины