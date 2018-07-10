Происшествия

Авиаколлапс в Украине: пассажиры SkyUp третьи сутки не могут вылететь в Египет

В международном аэропорту им. Игоря Сикорского («Жуляны») третьи сутки дежурят пассажиры авиакомпании SkyUP, которые не могут вылететь в Египет. Пассажиры рассказали, что их рейс в Хургаду переносили уже 4 раза, информирует телеканал «Киев».

Самолет рейса KUP7401 должен был вылететь во вторник в 5.45, однако полет был отменен. Вместе с этим компания Brawo Airways выполняет свои рейсы в этом же направлении без задержек.

Компания SkyUP объяснила ситуацию неисправностью самолета, который пришлось срочно заменить.

Кроме того, по состоянию на 11.30 10 июля в аэропорту задерживались рейсы компании SkyUP в Шарм-еш-Шейх и Анталию.

Напомним, днем ранее задержка рейсов лоукостера SkyUP фиксировалась как в Киеве, так и во Львове.