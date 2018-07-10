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Авиаколлапс в Украине: пассажиры SkyUp третьи сутки не могут вылететь в Египет
В международном аэропорту им. Игоря Сикорского («Жуляны») третьи сутки дежурят пассажиры авиакомпании SkyUP, которые не могут вылететь в Египет. Пассажиры рассказали, что их рейс в Хургаду переносили уже 4 раза, информирует телеканал «Киев».
Самолет рейса KUP7401 должен был вылететь во вторник в 5.45, однако полет был отменен. Вместе с этим компания Brawo Airways выполняет свои рейсы в этом же направлении без задержек.
Компания SkyUP объяснила ситуацию неисправностью самолета, который пришлось срочно заменить.
Кроме того, по состоянию на 11.30 10 июля в аэропорту задерживались рейсы компании SkyUP в Шарм-еш-Шейх и Анталию.
Напомним, днем ранее задержка рейсов лоукостера SkyUP фиксировалась как в Киеве, так и во Львове.
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