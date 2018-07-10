Мнение украинцев о медреформе: что показал опрос

Украина

Почти половина украинцев (44% опрошенных) отметили, что за последние два года общее качество государственных медицинских услуг для страны ухудшилось. При этом 54% респондентов не оценивают уровень профессионализма и компетентности врачей в Украине как высокий (38% имеют противоположное мнение). Такие данные приводятся в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» (Rating Group Ukraine) в июне 2018 года.

Читайте также: Медреформа небезупречна, но у нас нет другого выхода, — Порошенко

Несколько выше, чем в других регионах, оценили профессиональные качества медиков на Востоке. Также положительно на уровень одобрения компетентности влияют наличие медика в семье и знакомство с семейным врачом. Отмечается, что 55% знают своего семейного врача или терапевта, 44% - не знают. Относительно высокий уровень осведомленности наблюдается среди женщин и людей старшего возраста.

Подавляющее большинство украинцев (86%) слышали о национальной программе «Врач для каждой семьи», а 70% отметили, что даже поддерживают ее. Лучше других воспринимают это нововведение в западных регионах. Также несколько выше уровень поддержки наблюдается среди младших респондентов и тех, кто знает своего семейного врача. Но пока что чуть больше трети жителей страны (36%) заявили, что уже выбрали себе семейного врача и подписали с ним договор. 63% - пока еще не сделали этого.

Оценивая обязательную вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др, 73% украинцев заявили о своей безоговорочной поддержке. В случае обязательной вакцинации уровень поддержки несколько снижается: 66% - поддерживают, 27% - не поддерживают. Добровольная вакцинация несколько лучше воспринимается молодыми респондентами и женщинами. Зато за обязательную вакцинацию относительно чаще высказывались люди старшего возраста.

Также представители старшего поколения более осведомлены (68%) о программе «Доступные лекарства», по которой в аптеках предоставляются бесплатные препараты пациентам с хроническими заболеваниями, такими как диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. В то же время более трети жителей страны (31%) ничего не знают о ней. Высокий уровень осведомленности наблюдается среди старших респондентов и тех, у кого в семье есть медицинские работники.

Читайте также: 8 млн украинцев уже подписали декларации с врачами, — Порошенко

При этом две трети респондентов поддерживают введение системы распределения расходов на лечение, когда определенная часть оплачивается государством, а другую платит пациент, 25% - против такой инициативы. В свою очередь, среди тех, кто отметил, что не против такой системы финансирования расходов на медицинские услуги, 33% отметили, что готовы потратить на это не более 5% от общей стоимости, 26% - не более 10%, 13% - не более 20% и 14% готовы оплатить четверть стоимости лечения. Опять же, чем моложе и чем более состоятельнее респонденты, тем чаще они заявляли о готовности софинансировать четверть расходов на лечение.

В агентстве отмечают, что в опросе участвовали жители Украины от 18 лет и старше; опрос проводился в виде формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,8%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на первичную медицину и взяточничество можно будет пожаловаться по телефону.