Общество

В Минобразования объявили дату начала подачи заявлений на поступление в вузы

В Министерстве образования сообщают, что с 12 июля в электронных кабинетах поступающих будет открыта возможность подачи заявлений на поступление. Ведомство настойчиво просит абитуриентов, которые уже зарегистрировали электронные кабинеты и загрузили в них документы, перед подачей заявлений проверить внесенную информацию.

В частности, речь идет о среднем балле аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактных номерах телефонов и загруженных фото, приложениях к аттестату, а также документах о подтверждении регистрации в селе, если поступающий претендует на получение сельского коэффициента.

Эту информацию обязательно нужно проверить до подачи первого заявления на поступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После подачи первого заявления сделать это будет уже невозможно.

В то же время МОН советует абитуриентам не спешить подавать электронные заявления в первый же день — для этого более чем достаточно времени. Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18.00 26 июля.

Также внимание поступающих обращают на то, что регистрация электронных кабинетов не заканчивается 12 июля — она ​​продлится до 18.00 25 июля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минобразования открыло «горячую линию» и приемную по вступительной кампании.