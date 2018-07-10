Эрдоган пообещал помочь освободить Сенцова, Кольченко и Мустафаева, — Джемилев

Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал посодействовать в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в России, Олега Сенцова, Сервера Мустафаева и Александра Кольченко. Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Джемилев в эфире телеканала «112 Украина».

«12 июня, когда мы с Порошенко (президентом Украины Петром Порошенко. — Авт.) были на открытии Трансанатолийской сети, у нас была встреча с Эрдоганом. Мы поблагодарили его за участие в освобождении двух наших политзаключенных и сказали, что еще у нас около 70 других политзаключенных, в освобождении которых мы просим его участия. Он сказал, что он, конечно, приложит все усилия, но вряд ли он сможет обо всех (позаботиться. — Авт.)! Он попросил назвать несколько имен. Я сказал, что мы вообще-то хотели бы освобождения всех, но в первую очередь, Сенцов, Кольченко, Мустафаев. Он записал, но что он сможет сделать непонятно!» — сказал он.

По словам Джемилева, у него также был разговор на тему освобождения украинских политзаключенных с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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«Был также отдельный разговор с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Я сказал: „Вы в тот раз обменяли двух наших заключенных на российских террористов… Есть ли у вас там в запасе, в заначке, еще террористы? Могли бы вы еще пару человек освободить?“. Он сказал: „Да, конечно, вы правы! Путин (президент России Владимир Путин. — Авт.) бесплатно ничего не дает! В тот раз мы действительно вынуждены были отдать этих террористов. Сейчас я не могу сказать, сколько у нас их есть, это надо будет разговаривать с нашими службами. В любом случае, мы приложим какие-то усилия для освобождения этих людей!“ Такой был ответ!» — сказал нардеп.

Как писали «ФАКТЫ», ранее заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были освобождены в обмен на двух россиян, подозреваемых в шпионаже.