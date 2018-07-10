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Стало известно, где проводит отпуск Андрей Шевченко (фото)
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вместе с семьей проводит отпуск на Барбадосе (этот остров в Карибском море — одно из самых любимых мест отдыха знаменитого футболиста). На фото, которые знаменитый бывший игрок «Динамо», «Милана» и «Челси» разместил на своей странице в Instagram, он купается вместе с сыновьями — 13-летним Джорданом, 11-летним Кристианом, пятилетним Александром и четырехлетним Райдером-Габриэлем.
Напомню, что Андрей Шевченко в июле 2004 года женился на американской модели (с польскими корнями) Кристен Пазик. Семья главного тренера сборной Украины живет в Лондоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко с женой побывали на юбилее Мальдини.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”