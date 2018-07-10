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Украина

В Украину не пустили британца, работающего на путинском телеканале

15:00 10 июля 2018   66
Пункт прпуска в Борисполе
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил о том, что пограничники не пустили в Украину гражданина Великобритании Джона Уоррена, который работает на одном из российских телеканалов и посещал оккупированный Крым. Об этом Слободян написал в сообщении на своей странице в Facebook.

Согласно информации, 10 июля в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружен гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип.

«Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы „Поедем, поедим“ на одном из телеканалов РФ»,— написал Слободян, озаглавив свой пост «Приехал, не поел».

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Представитель ГПСУ отметил, что во время пограничного контроля было установлено, что он нарушал правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того сообщается, что Уоррен подтвердил, что посещал оккупированный полуостров в сентябре-октябре 2015 года, после чего его не пропустили через украинскую границу.

Также ему запретили въезд в Украину на 3 года.

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По данным российских СМИ, британец прожил в России 25 лет. С осени 2012 года ведет программу «Поедем, поедим!» на НТВ. Был женат на россиянке, воспитывают общего сына.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одиозную Викторию Скрипаль трудоустроил пропагандистский российский телеканал.

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