В домике на столетней яблоне особенно сладко спится в ветреную погоду

Стиль жизни

У шестилетней полтавчанки Василинки Василик есть самая настоящая деревянная избушка на «курьих ножках». Девочка любит проводить в ней свои каникулы, играет там с друзями. Забираясь по двум крутым лестницам на самый верх столетней яблони, на которой и сооружен столь необычный домик, дети попадают в настоящую сказку. Особую атмосферу избушке придает внутреннее убранство стен: они увешаны поделками в народном стиле и картинами. Из мебели — плетенные из лозы кресла и небольшой столик, широкая складная кровать. Здесь есть электричество и даже небольшой умывальник. А по приставной лестнице можно забраться еще выше, на чердак, где сушатся березовые веники для бани. В общем, избушка вполне пригодная для жизни.

Такой необычный подарок своей любимой единственной внучке сделал к ее рождению дедушка Вася — мастер на все руки. Теперь избушка на «курьих ножках» — достопримечательность села Гавронцы Диканьского района, в котором когда-то родилась всемирно известная художница Мария Башкирцева, умершая в Париже.

— Идея возникла спонтанно, — рассказывает 58-летний предприниматель Василий Василик. — Я присмотрел дом в Гавронцах, хотел перевезти сюда своих родителей из Винницкой области, но в последний момент они отказались от переезда. А мне так понравилась природа в здешних местах, что расставаться с уже купленным домом не захотел. Конечно, тут все было не так, как сейчас: большой огород, старый сад. Хотел выкорчевать фруктовые деревья, но опытный садовод Михаил Зайко посоветовал не делать этого, а омолодить их. Теперь в моем саду свыше двухсот прищеп! Деревья обрезаю, чтобы можно было достать плоды, не пользуясь лестницей. А вот крона одной высоченной старой яблони мне показалась подходящим местом для того, чтобы на ней что-нибудь соорудить. У соседа Виктора Горпинича случайно познакомился с приехавшим к нему с Западной Украины Игорем Гутником. У Виктора — своя пилорама, у Игоря — золотые руки. Моя идея построить на яблоне избушку (хотелось сделать внучке необычный подарок) им понравилась. За четыре месяца мы с помощниками справились с поставленной задачей. И вот уже седьмой год «детский» домик на яблоне радует не только Василинку, но и взрослых. Мы с женой Ириной, когда приезжаем сюда, предпочитаем отдыхать в избушке, а не в кирпичном доме. И друзьям интересно на яблоне спать.



* Шестилетняя Василинка Василик очень гордится своим дедушкой, подарившем ей сказочный домик

Кстати, «ножки» были приделаны к конструкции позже, когда на фруктовом дереве распустились листья. Они, оказывается, имеют немалый вес, и ветки под их тяжестью сразу же начали проседать. Пришлось под домиком на всякий случай установить две деревянные подпорки в виде куриных лапок. Хотя это лишь подстраховка, необходимая в том числе и для образа. Сам необычный домик держится исключительно на четырех стволах столетней яблони, из которых лишь один пришлось спилить. Поэтому, когда на улице ветер, избушка качается.

— Страшно ведь! — представляю эту картину.

- А знаете, как при этом сладко спится! Поэтому я очень люблю забираться сюда именно в ветреную погоду, — развенчивает мои опасения хозяин. — Хотя профессиональные строители, которых я просил о помощи, да и просто знакомые убеждали меня в том, что это опасная затея. Но я рискнул, и у нас все получилось. Здесь совершенно безопасно. Проверено моими коллегами и друзьями: в домике одновременно могут поместиться двадцать человек!

Избушка размерами девять квадратных метров построена из легких пород деревьев — липы и вербы. Но вокруг нее есть еще и балкон, так что общая площадь сооружения, расположенного на высоте четырех с половиной метров над землей, составляет 17 квадратных метров. Крыша из легкого и экологичного камыша, что помогает сохранить прохладу в помещении. А какой пейзаж открывается из окна!

— Чтобы сохранить как можно больше веток, пришлось их «впустить» в избушку, — проводит экскурсию по творению своих рук Василий Василик. — Получилось сказочно. Весной на них появляются побеги, а старая ветка иногда цветет, что придает жилищу особую атмосферу.



* Василинка с удовольствием хозяйничает в собственном доме



— Интересно, а веткам не тесно в этих отверстиях, которые вы оставили для них в стене, в окне и в полу?

- Столетняя яблоня продолжает расти! Но домик при этом не поднялся вверх ни на один сантиметр. За эти годы плодовое дерево раздалась вширь, и скоро ветки действительно не станут помещаться в вырезах. Значит, сделаем отверстия большими… Как ни странно, снег сюда не залетает. Зимой, кстати, в домике хозяйничает белка. Мы с женой специально для нее оставляем внутри две подушки, а весной выметаем из-под них ореховые скорлупки и засохшие фрукты.

Но больше всего мне нравится, что теперь яблоня, дающая сочные желтые плоды (я не знаю, как называется этот сорт) как будто обнимает избушку молодыми мощными ветвями. Они уже как одно целое. К тому же за это время строительный материал высох, что облегчило нагрузку на живое дерево. Хотя, как только построили домик, он казался большим даже для такого крупного дерева.

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По словам Василия Василика, подобные сооружения на деревьях в практике строительства не новость. Прежде чем приступить к реализации своего плана, Василий просмотрел не одно видео в Интернете по строительству домов на деревьях (особенно много таких в Америке, на Западной Украине) и сделал все по-своему. Ему хотелось обойтись без подпорок и без использования гвоздей. При этом хотелось соорудить хатку в украинском стиле. И сейчас мужчина смело утверждает, что она единственная в нашей стране и неповторимая.



* Василий Василик: «Я старался соорудить хатку в украинском стиле»

— Долго думал над тем, чем закрепить овальные стекла в оконных рамах, — рассказывает мой собеседник. - Современный пластик сюда не подходит. Да и вообще от использования пластмассы в домике я отказался. А потом как-то увидел в магазине тканей интересные веревки в виде косичек. Ими и приклеили стекла к раме. Получилось оригинально.

Соседи семейства Василик долго и с недоверием присматривались к необычному строению, еще больше — к хозяину. Поняли, что он трудолюбивый, и приняли. Теперь говорят, что на родину Марии Башкирцевой нужно проложить туристический маршрут с обязательным посещением избушки «на курьих ножках».

*Фото автора