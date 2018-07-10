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Политика

Жизнь Левка Лукьяненко ярко демонстрирует, что все в руках Господа, — Порошенко

15:20 10 июля 2018   78
Петр Порошенко
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Жизнь советского диссидента Левка Лукьяненко показала силу духа и патриотизм украинского народа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время панихиды по Лукьяненко.

«Он всей своей жизнью показал силу духа и патриотизм украинского народа. Еще в 60-тые годы московские палачи осудили его к смертной казни! Но жизнь Левка Григорьевича ярко демонстрирует, что все в руках Господа! И Господь даровал Левку Григорьевичу долгие годы жизни», — заявил президент.

Он назвал символичным, что диссидент и борец за свободу Украины родился 24 августа, в день, в который в 1991 году начнет возрождаться Украина.

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«Я считаю неслучайным, что день рождения Левка Григорьевича — 24 августа — совпал с днем возрождения украинской государственности! И совсем неслучайно, когда на экземпляре, который был у Левка Григорьевича, Верховная Рада приняла декларацию о нашем суверенитете», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», 89-летний Левко Лукьяненко скончался в больнице вечером 7 июля.

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