"Ничто не встанет между Украиной и ее европейскими амбициями", — Порошенко

Политика

Президент Украины Петр Порошенко назвал эту неделю важной для Украины и заявил о серьезных вызовах, касающиеся безопасности и стабильности.

«Неделя началась с саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник, 9 июля, и продлится саммитом НАТО, в котором Украина также будет принимать участие. И встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на следующей неделе в Хельсинки подтвердит, что Украина находится на передовой линии европейской и трансатлантической политики», — пишет Петр Порошенко в статье для влиятельного британского издания Financial Times.

Президент Украины подчеркивает, что встреча президентов США и России, запланированная на 16 июля в Хельсинки, придется на 28-ю годовщину принятия украинским парламентом декларации о государственном суверенитете, что стало толчком для нашей страны на ее пути к независимости.

«Вызовы, перед которыми стоит Украина, огромны, но это не время для ослабления давления на Россию. Это будет признанием слабости. Вместо этого нам следует четко заявить, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы. Я буду продолжать защищать это, а также интересы Украины, настаивая на необходимости вернуть оккупированные Россией территории. На этой неделе в Брюсселе мы дадим понять, что цена за агрессию России будет только расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности и пока не завершится оккупация Крыма и Донбасса. Пришло время для конкретных действий. На улицах английских городов, таких как Солсбери, на серверах электронной почты западных политических партий или через средства пропаганды, контролируемые Москвой на западе, Россия пытается посеять раздор, непонимание и страх, пользуясь преимуществами наших открытых обществ.

Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейское и трансатлантическое системы — это самая большая угроза для российской агрессии. Поэтому я собираюсь превратить европейские устремления Украины в более глубокие альянсы с ЕС, начиная с цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетической солидарности, включая обязательства по участию европейских столиц в восстановлении городов Донбасса", — пишет президент Украины.

Говоря о реформах в Украине, Петр Порошенко подчеркивает, что в течение последних четырех лет их было больше, чем когда-либо со времен независимости. И сделано это было в условиях внешней агрессии.

«Любое западное правительство, проводя реформы в такой степени и в таких темпах, как мы, столкнулось бы с падением популярности. Однако мое правительство не сойдет с выбранного пути. Реформы необратимы. В политике безопасности я буду призывать к усилению связей Украины с НАТО. Это наш суверенный выбор, и ни одна другая страна не должна иметь вето на наши амбиции. К этому времени Украина сделала больший вклад в глобальную безопасность, чем получила взамен», — говорится в статье. В качестве примера Петр Порошенко приводит участие в миротворческих операциях НАТО и финансирование, выделяемое государством на оборону — 6% валового внутреннего продукта, что намного превышает обязательства по 2% ВВП в рамках НАТО.

«Обратите внимание и на недавно принятый закон о национальной безопасности, что приближает Украину к стандартам НАТО. На этой неделе я объявлю об увеличении взноса Украины в миротворческую миссию НАТО в Афганистане „Решительная поддержка“. Буду и в дальнейшем настаивать и на фундаментальной роли миротворческих сил, там где они нужны, в том числе и на оккупированном Донбассе. Эта „Украинская неделя“ направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами — прежде всего, в Хельсинки. Исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины без Украины, я желаю господину Трампу успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь. Зная его, как я, уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет», — резюмирует Петр Порошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко назвал условие для снятия евросанкций с России.