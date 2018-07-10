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Серия изнасилований в столице: задержан 45-летний подозреваемый (фото)
Подозреваемого в серии изнасилований и разбоев в Киеве задержали столичные полицейские. Ранее судимый за разбой 45-летний киевлянин был задержан по горячим следам, после того как на улице Белицкой изнасиловал 20-летнюю девушку и отобрал у нее украшения.
Сообщение о происшествии поступило в Подольское управление полиции в ночь на понедельник, 9 июля. Установить личность насильника и задержать его удалось в тот же день. Дома у него нашли женские украшения, описание которых было указано в уголовном производстве по аналогичному нападению. Правоохранители связались с пострадавшей в том эпизоде, и она опознала вещи, отобранные у нее преступником, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
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И эти два эпизода, похоже, далеко не единственные. 10 июня обыски и другие следственно-оперативные действия продолжились. Задержанный отрабатывается на причастность к серии из не менее семи подобных нападений, совершенных в Киеве с октября прошлого года.
Во всех случаях насильник в темное время суток поджидал жертву в парках, на конечных остановках транспорта и в других малолюдных местах. Угрожая расправой, уводил в сторону, насиловал и отбирал деньги и ценности. Особых предпочтений в возрасте у насильника не было: самой старшей из известных пострадавших — 52 года, самая младшая — несовершеннолетняя. Впрочем, ей удалось спастись — девочка закричала, когда неизвестный мужчина попытался утащить ее в безлюдное место, ее услышала мама и прибежала на помощь. Нападавшему пришлось убежать.
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К сожалению, заявления в полицию подавали не все пострадавшие. В некоторых случаях, когда ему не удавалось довести начатое до конца, жертвы только сообщали правоохранителям о попытке нападения. Сейчас следствие работает со всеми, кто мог пострадать от действий задержанного. Ему объявлено подозрение в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом и разбое. Готовится ходатайство в суд о содержании подозреваемого под стражей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге пойман сексуальный маньяк, на счету которого не менее двух убийств и серия нападений на девушек.
Фото предоставлено прокуратурой Киева
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“ Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз! ”