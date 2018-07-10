Спорт

В ФИФА нашли выход из ситуации с обваленным украинцами рейтингом

После того, как украинцы буквально обвалили рейтинг официальной страницы Международной футбольной организации (ФИФА) в Facebook практически до единицы, эту информацию просто… убрали из социальных сетей.

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Напомним, что этот массовый флеш-моб начался после того, как ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за слоган «Слава Украине!«

Рейтинга уже нет, но комментарии на страничке футбольной организации еще открыты. Об этом, в частности сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев.

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«Со страницы ФИФА исчез рейтинг. Вообще. Сняли. Не понравилось. Однако комментарии под своими постами еще не закрыли. Ну, вы в курсе», — написал он в своем Twitter.

Зі сторінки FIFA зник рейтинг. Взагалі. Зняли. Не сподобалось. Проте коментарі під своїми постами ще не закрили. Ну ви в курсі ;) — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 10 июля 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что организация решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за слоган «Слава Украине».