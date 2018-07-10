- 15:48 В ФИФА нашли выход из ситуации с обваленным украинцами рейтингом
- 15:39 Серия изнасилований в столице: задержан 45-летний подозреваемый
- 15:22 "Ничто не встанет между Украиной и ее европейскими амбициями", — Порошенко
- 15:20 Жизнь Левка Лукьяненко ярко демонстрирует, что все в руках Господа, — Порошенко
- 15:06 Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4, есть разрушения
- 15:00 В Украину не пустили британца, работающего на путинском телеканале
- 14:54 Стало известно, где проводит отпуск Андрей Шевченко
- 14:53 В Минобразования объявили дату начала подачи заявлений на поступление в вузы
- 14:51 Эрдоган пообещал помочь освободить Сенцова, Кольченко и Мустафаева, — Джемилев
- 14:37 Мнение украинцев о медреформе: что показал опрос
В ФИФА нашли выход из ситуации с обваленным украинцами рейтингом
После того, как украинцы буквально обвалили рейтинг официальной страницы Международной футбольной организации (ФИФА) в Facebook практически до единицы, эту информацию просто… убрали из социальных сетей.
Читайте также: ФИФА, вы отвратительны, — журналист Bild
Напомним, что этот массовый флеш-моб начался после того, как ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за слоган «Слава Украине!«
Рейтинга уже нет, но комментарии на страничке футбольной организации еще открыты. Об этом, в частности сообщил народный депутат Украины Владимир Арьев.
Читайте также: Супруга Вукоевича пояснила, почему Огнен поддержал Украину
«Со страницы ФИФА исчез рейтинг. Вообще. Сняли. Не понравилось. Однако комментарии под своими постами еще не закрыли. Ну, вы в курсе», — написал он в своем Twitter.
Зі сторінки FIFA зник рейтинг. Взагалі. Зняли. Не сподобалось. Проте коментарі під своїми постами ще не закрили. Ну ви в курсі ;)— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 10 июля 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что организация решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за слоган «Слава Украине».
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”