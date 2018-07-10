Неожиданная проверка помешала аэропорту "Харьков" принять самолет из Египта

Украина

Аэропорт «Харьков» отказался принять самолет из Египта из-за проверки Госавиаслужбы Украины. Об этом сообщается на сайте туроператора Join UP.

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«Как стало известно сегодня из официального письма, аэропорт „Харьков“ отказался принять самолет типа Airbus 330 авиакомпании Air Leisure, который перевозит 330 туристов рейсом KUP 5312 по маршруту Шарм-эль-Шейх — Харьков на заказ туроператора Join UP!»,— говорится в сообщении.

Также на сайте указывается, что аэропорт «Харьков» в период с 5 июня по 9 июля 2018 уже успешно принимал самолет типа Airbus 330 авиакомпании «AirLeisure», который выполнял аналогичные рейсы в Египет. Все разрешения на вылеты прошлых рейсов подтверждены Госавиаслужбой Украины.

«Причиной сегодняшнего решения аэропорта „Харьков“ стала дополнительная проверка для подтверждения возможности принятия самолета типа ПС кода 4Е А330 в аэродроме кода 4С Харьков, одобренная во время совместного совещания с Госавиаслужбой Украины от 09.07.2018 года»,— отмечают у туроператора.

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Вместо Харькова самолет примет аэропорт «Борисполь» в 19:00.

«На время прохождения проверок по процедуре аэропорт не сможет принимать рейсы воздушного судна типа Airbus 330, но будет иметь возможность восстановить их сразу после установления отсутствия каких-либо рисков»,— говорится в сообщении.

Чтобы компенсировать неудобства, туристам огранизован трансфер из Киева в Харьков и из Харькова в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что через 144 дня запустят поезд между Киевом и аэропортом «Борисполь».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», грузинская авиакомпания объявила об открытии регулярных рейсов в Харьков.