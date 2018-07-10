Убийство Веремия: обвиняемый Крысин устроил истерику в суде, — журналистка (видео)

Украина

Журналистка «Гордона» Наталия Двали опубликовала на своей страничке в Facebook видео с судебного заседания по делу Юрия Крысина, признанного причастным к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции достоинства.

На заседании суд начал зачитывать обвинительный акт — Крысину вменяют преследование активистов Революции Достоинства и причастность к пыткам «евромайдановцев».

«Давно Крысин не орал на судью, но после того, как суд отказал его адвокатам в отводе прокурора Донского, товарищ прет, как танк, лишь бы не начали зачитывать обвинительный акт. Когда же начали его зачитывать, Крысин орет, что ему плохо, что он ничего не видит и не слышит. Требует перерыв, требует отвода прокурора, опять орет «не слышно!», — пишет журналистка.

По ее словам, на судебном заседании присутствовали мама Веремия Екатерина Аркадьевна и его жена Светлана.

Наталия Двали упомянула несколько фраз, которые Крысин говорил родственникам убитого:

«Умойся сама кровью. Надо было лучше сына своего воспитывать. Уберите эту мамашу!»



«Веремий сначала бросал гранаты, а потом приехал снимать!»



«Это ты хвора. Оградите меня от этого хамства! Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!»

Суд объявил перерыв до 16 июля, 13.00, остановились на 23-й странице обвинительного акта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Апелляционный суд Киева отменил решение о четырехлетнем условном сроке для Крысина. Вместо этого назначены пять лет лишения свободы.