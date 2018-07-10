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В Одесской области умерла новорожденная девочка

16:11 10 июля 2018   253
младенец
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

10 июля в Подольске Одесской области умерла новорожденная девочка.

Как рассказали в региональном главке Нацполиции, сегодня врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании родильного дома. Младенец в пеленках едва дышал. По словам медиков, они сразу же начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти девочку не смогли.

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«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти новорожденной, — сказали в полиции. — Назначена соответствующая экспертиза. Правоохранители разыскивают роженицу, к проведению оперативно-розыскным мероприятиям привлечена кинологическая служба пограничного отряда».

Полицейские просят жителей районного центра Подольск, Подольского района и соседних районов области — Окнянского, Балтского, Захаровского — сообщать о женщинах, которых видели беременными, однако новорожденные дети у них отсутствуют.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Родившийся в электричке Парижа младенец сможет ездить бесплатно до 25 лет.

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