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Переполох под Днепром: лев нападал на свиней и пугал людей
В селе Подпольное, что в сорока километрах от Днепра по улицам гулял самый настоящий лев, утверждают местные жители. В частности Цветана Гончарова на своей странице в Facebook пишет, что лев, судя по всему был не голодный. Однако, он напал по пути в село на ферму и разорвал около десятка свиней и рыком напугал местных жителей.
«Вчера по нашему селу гулял лев, крупный взрослый. К счастью первым делом он забрел на ферму где начал рвать свиней. Перепуганные работники вызвали хозяина, и он, отстреляв двадцать раз, попал, усыпил и увез зверя домой», — написала Гончарова.
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В сети бурно обсуждают этот случай. «В Днепре климат поменялся, и львы теперь бродят по улицам?» — прокомментировала пост жительница Днепропетровской области Наталья Самарец.
«Тут рядом, буквально в паре километров, есть Загородный комплекс „Макоротники“, — пояснила Цветана „ФАКТАМ“. — Лев сбежал оттуда. Местные жители говорят, что он уже не первый раз сбегает с турбазы. Я развожу овчарок и, честно, говоря, боюсь за своих собак. Сама видела, как хищник перемахнул через полутораметровый забор».
«Это все бред! — возмутился администратор загородного комплекса „Макоротники“ Юрий Иванович. — У нас действительно есть лев. И причем не один — целая семья. Они в надежной клетке и под замком. Точно могу сказать, что наши львы никуда не убегали! Понятия не имею, зачем распускаются такие слухи».
В свою очередь после звонка из «ФАКТОВ» полиция Днепропетровской области пообещала разобраться в этой ситуации.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Тернопольской области на подростка напал лев.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”