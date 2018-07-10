«Научим любить СССР»: водитель Джемилевых рассказал о пытках в застенках ФСБ

Политика

Водитель семьи лидера крымскотарского народа Мустафы Джемилева 36-летний Ахмед Мустафаев (на фото) сумел выехать из Крыма в Киев. Он рассказал подробности того, как 28 июня в Бахчисарае его схватили (без предъявления ордера на арест) люди в масках и что после этого произошло.

— В тот день примерно в 9.55 утра я выехал на своем автомобиле со двора дома Джемилевых и остановился, чтобы выйти и закрыть за собой ворота, — рассказал Ахмед Мустафаев. - В это время к машине подскочили люди в камуфляже без каких-либо знаков различия. Они стали дергать ручку автомобиля, наставили на меня пистолеты, приказали выйти. Пришлось подчиниться. На голову мне надели мешок, сковали руки наручниками и бросили в микроавтобус. Привезли к какому-то дому, потащили по лестнице в подвал. Завели в комнату, посадили на табурет. Люди, поджидавшие меня в этом помещении, «обрадовали» тем, что мои дела «очень плохи». Стали задавать вопросы о том, как часто я выезжаю на материковую Украину, с кем там встречаюсь. Ответил, что вижусь с Мустафой Джемилевым. «С кем еще?» — «Ни с кем». После этого последовали удары — в грудь и в затылочную часть головы. Спрашивали, знаком ли с муфтием Эмирали Аблаевым (священнослужитель, который пошел на сотрудничество с оккупантами. - Авт.), чей дом якобы подожгли. Как только мучителям не нравился ответ на очередной вопрос, сыпались удары. Палачи угрожали: «Ты можешь „потеряться“ — навсегда». Я понимал, что это не пустые угрозы. Меня били, приговаривая: «Мы научим тебя любить Советский Союз».

В какой-то момент мне очень плотно закрутили вокруг головы, в области лба, широкий скотч, поставили на колени, подняли руки вверх. В таком положении заставили простоять около часа. Прошло часа четыре, пока с меня, наконец, сняли мешок (кстати, он плотный, поэтому дышать в нем тяжело) и наручники. Тогда я увидел, что в помещении нет окон. Посадили за стол, подключили ко мне датчики «детектора лжи», вновь стали задавать вопросы.

Затем эфэсбэшники принялись за отнятый у меня телефон: стали читать мою переписку в соцсетях, просматривать список контактов.

«Ты хочешь домой?» — задал вопрос один из них. «Конечно» — «Тогда сейчас напишешь от руки заявление о том, что будешь с нами добровольно сотрудничать. Укажешь, что пошел на это без физического или морального насилия». Пришлось написать все, что эти изверги требовали. Затем еще зачитать это на камеру.

Меня вывели из подвала и повезли в Симферополь. По дороге мучители говорили, что теперь будем видеться часто. Я ответил: «Не хочу не то что видеться с вами, но и по одним улицам ходить». «Посмотрим», — зло заявили они. Остановились на бульваре Франко, где находится здание ФСБ. Завели к следователю. Тот спросил, знаком ли я с муфтием Аблаевым. Ответил, что знаю этого человека, но отношения у нас с ним плохие (ФСБ сейчас навязывает версию о том, что Меджлис организовал поджог муфтия-коллаборациониста, хотя есть серьезные основания сомневаться в самом факте пожара. - Авт.). Через минут пятнадцать (было уже около девяти часов вечера) меня отпустили. У здания ФСБ меня встречали родственники.

Пока Ахмед был в застенках российской спецслужбы, эфэсбэшники устроили в его доме обыск, во время которого матери Мустафаева стало плохо, пришлось вызывать «скорую».

— Что было самым тяжелым для вас в тот день? — спросил корреспондент «ФАКТОВ» Ахмеда.

— Находиться с мешком на голове: не видно, откуда последует очередной удар, поэтому ты все время находишься в напряжении.

— Как вы выбрались из Крыма?

— Через пункт пропуска. Когда остановился там, российский пограничник забрал мой паспорт и куда-то ушел. Я уж думал, что сейчас арестуют. Отправил эсэмэски родственникам, друзьям об этом. Но минут через 20 служака вернул паспорт, сказал, что могу ехать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Крыму российские силовики отпустили водителя супруги Мустафы Джемилева Ахтема Мустафаева, которого накануне задержали после обыска в его доме в Симферополе. Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.