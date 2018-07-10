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- 16:41 На трассе Киев – Одесса горел экскурсионный автобус с детьми
На трассе Киев – Одесса горел экскурсионный автобус с детьми
В Раздельнянском районе Одесской области на трассе Киев — Одесса во время движения загорелся автобус, который перевозил детей.
«Как только была получена информация о возгорании экскурсионного автобуса на автодороге М-05 Киев — Одесса, наши сотрудники сразу же направились к месту ЧП, — сообщили в управлении патрульной полиции. — Во время инцидента в автобусе NEOPLAN находились 57 детей: они возвращались из Болгарии, ехали в сопровождении родителей. Загорелся моторный отсек, водитель сделал аварийную остановку на обочине».
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Прибывшие спасатели эвакуировали всех пассажиров на безопасное расстояние и потушили пожар. Полицейские же оповестили о происшествии перевозчика и вызвали дополнительный транспорт. А до его прибытия обеспечивали пассажиров питьевой водой и продуктами, предоставляли при необходимости другую помощь.
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Как уточнили в полиции, ЧП случилось неподалеку от села Болгарка. В настоящее время экспертная группа выясняет все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет проведена соответствующая превентивная работа с пассажироперевозчиками.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Херсонщине автобус с детьми слетел в кювет.
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