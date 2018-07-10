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Экс-продюсер «Холостяка» занялась рыбным промыслом (фото)
Экс-продюсер проекта «Холостяк» Ксения Бугримова даже во время отпуска не теряет времени зря. Вместе с супругом Сашей на Шри-Ланке они посещают самые романтичные пляжи полуострова, общаются с родными, наслаждаются отдыхом и планируют семейный бизнес — рыбный промысел.
— Это решение стало для нас вполне логичным, — рассказала Ксения Бугримова. — На Шри-Ланке есть несколько основных видов бизнеса, среди которых самые популярные — туризм, добыча драгоценных камней, выращивание экзотических фруктов и специй, а также рыбалка. Мой муж — ланкиец, островитянин. Папа — адмирал, сестра десять лет бороздила моря и океана, ходила под разными флагами, увидела весь мир. И я в детстве мечтала о морях и океанах, хотела стать мореплавателем. И сейчас каждый раз плачу, когда смотрю мультик «Моана». Особо трогают слова песни о том, что она должна стать вождем, но «сердце ее о другом поет и море ее зовет». И вот моя мечта сбылась! Мы приобрели свое судно! Когда я узнала, что Саша назвал корабль в честь моего папы «Юрий», не смогла сдержать эмоций. Это меня очень тронуло, и еще больше сплотила нашу семью.
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Как рассказала Ксения, бизнесом будет управлять муж с помощью команды родных и профессионалов: капитаном судна будет брат мужа Ксении, менеджером — близкий друг. Всего на судне будет работать около 30 человек, из них 5 будут выходить в рейсы в океан за уловом. Сети рассчитаны на 2,5 километра на разные виды рыб, включая акул, марлинов, голубого тунца…
— Я сама выходила на глубоководную рыбалку много раз. Когда мы снимали 3-й сезон «Холостяка» на Маврикии, у Андрея Искорнева и Иры Скориковой было свидание, во время которого они ловили марлинов. Однажды ребята поймали огромную рыбину, около полтора метра. Мы сразу приготовили ее на барбекю. И это была самая вкусная рыба в моей жизни!
В связи с развитием семейного рыболовного бизнеса, Ксения не собирается оставлять свою карьеру на телевидении. В ближайшее время она планирует реализовать несколько новых проектов. Как призналась Бугримова, они с мужем сейчас живут на три страны, при этом стараются не разлучаться.
— Муж сопровождает меня на съемках, а я раза четыре в год летаю на Шри-Ланку. Надеюсь, наш бизнес будет только развиваться, и вскоре у нас будет своя флотилия, — сказала Ксения Бугримова.
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