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- 16:57 В отношении патрульных, избивавших задержанного в отделении, начато уголовное дело
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В отношении патрульных, избивавших задержанного в отделении, начато уголовное дело
По факту избиения харьковскими патрульными задержанного мужчины 7 июля прямо в отделении полиции на станции Харьков-Пассажирский уже начато уголовное производство. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
«Ведется следствие по факту превышения власти или служебных полномочий правоохранителями. В частности, установлено, что трое полицейских Холодногорского отделения полиции применили неправомерные меры физического воздействия к мужчине. Сейчас устанавливается личность человека, которому патрульные наносили удары, зафиксированные на видеозаписи», — сказали в пресс-службе. При этом там добавили, что если вина правоохранителей будет доказана, то им грозит до восьми лет лишения свободы.
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Пока в отношении «любителей» показать свое превосходство над задержанными только ведется уголовное расследование, их уже уволили из полиции. Об этом на своей страничке в Facebook написал начальник Харьковского областного главка Нацполиции Украины Олег Бех.
«Тщательно изучив материалы служебной проверки, а также видеоматериалы, без сомнений подписал приказ об увольнении из рядов полиции сотрудников сектора патрульной полиции Холодногорского отдела. Своим поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции — соблюдение прав и свобод человека. Их непосредственный начальник — командир взвода — предупрежден о неполной служебной ответственности. Кроме этого и. о. начальника Холодногорского отдела полиции получил суровое предупреждение о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины, а также прав и свобод граждан. Еще раз подчеркну: нарушителям законодательства не место в полиции», — написал Олег Бех.
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