Процесс над Савченко: стороны дважды заявили об отводе судей

Политика

Сторона обвинения выразила сомнение в законности назначения судьи Шевченковского районного суда Киева Елене Мелешак в заседании по продлению ареста народному депутату Надежды Савченко ареста и заявила отвод судье. Об этом сообщает УНН.

«Есть отвод следственному судье. В связи с тем, что судья Мелешак находилась в отпуске на момент распределения дела. В связи с этим есть сомнения в правомерности распределения дела», — сказал прокурор.

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Заслушав мнения сторон, судья Мелешак сказала: «В связи с тем, что заявлен отвод следственному судье, другой судья будет рассматривать ходатайство, в частности относительно законности распределения дела».

После этого в заседании был объявлен перерыв для определения судьи, который рассмотрит заявленный отвод.

После перерыва таким судьей была назначена Оксана Хардин, которой заявила отвод уже сторона Савченко. Поводом для этого послужило то, что судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева отказал арестованному народному депутату Надежде Савченко в отводе судьи Оксаны Хардин.

«Суд постановил: в удовлетворении заявления подозреваемой Савченко об отводе судьи Хардин отказать»,— сказал судья Виталий Циктич.

Он отметил, что ходатайство Савченко необоснованное, поскольку сторона защиты имела достаточно информации о времени проведения заседания, но вовремя не появилась.

Сейчас ожидается рассмотрение судьей Хардин отвода судьи Мелешак.

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Напомним, что сегодня, 10 июля, Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.

Также напомним, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст. 109, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112, ч.3 ст. 258, ч.1 ст.258−3 и ч.1 ст. 263. Кроме того, ранее

Как сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.