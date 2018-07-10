Общество

Только для Украины: онлайн-сервис заявил о бесплатных денежных переводах из Европы

В международном онлайн-сервисе TransferGo объявили о запуске бесплатных денежных переводов из Европы в Украину.

Как сообщает psm7, Украина — пока единственное направление, для которого компания решилась на такой шаг.

Сообщается, что украинцы, работающие в странах Европы и помогающие семьям на родине, смогут отправлять деньги домой бесплатно. В компании заявляют, что «нулевая комиссия при денежных переводах в Украину стала возможной благодаря международным инвестициям».

Утверждается, что отправленные средства поступят на карточный счет получателя в Украине в течение 2−3 дней.

За ускорение процедуры перевода буду взимать комиссию. Ранее она составляла немногим менее одного евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве шокировали числом граждан, вынужденных работать за границей.