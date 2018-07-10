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На днях парламент принял закон, который специалисты называют революционным. По словам Дмитрия Олейника, председателя Федерации работодателей Украины, инициировавшей данный законопроект, внедрение механизма «единого окна» впервые в истории независимой Украины упорядочивает взаимоотношение таможни с другими государственными органами и переносит их в цифровую плоскость.

«Проблема организации взаимодействия предприятий реального сектора экономики с государственными органами в процессе упрощения совершения экспортно-импортных операций требовала скорейшего решения на законодательном уровне. И именно механизм „единого окна“, прекрасно зарекомендовавший себя во многих развитых странах, позволяет этот вопрос решить. Однако нерешенной остается другая проблема, — сегодня в нашей стране полноценной таможни не существует, ни фактически, ни юридически», — отметил Дмитрий Олейник.

С ним согласен и председатель Государственной таможенной службы (2009−2010 гг.), заместитель главы Государственной фискальной службы (2014−2015 гг.) Анатолий Макаренко.

«Принятие закона о внедрении «единого окна» при таможенном оформлении товаров стало чрезвычайно важным событием для экономики Украины. Это уникальная возможность для отечественного бизнеса избавиться от давления чиновников из различных служб и ведомств, которые десятилетиями паразитировали на границах, исполняя лже-контрольные функции. Однако инициатором, разработчиком и лоббистом данного закона, к сожалению, была вовсе не Государственная фискальная служба (ГФС), на которую сейчас возложены таможенные функции. Этот орган власти сейчас абсолютно не способен разрабатывать и проводить в правительстве или парламенте нормативные акты по таможенному контролю. Там почти не осталось квалифицированных кадров.

За последние годы, начиная с момента создания Министерства доходов и сборов, а затем ГФС, куда вошла и таможня, тысячи высококлассных специалистов были уволены. Готовить нормативную базу просто некому. Да и с бизнесом работать, проводить консультации и оформление товаров тоже уже почти некому. Фактически сегодня в Украине уничтожена вертикаль управления таможенным контролем. Из более чем 17 тысяч таможенников сейчас осталось 9800. И это на всю страну! Некому даже дежурить на пунктах пропуска. А отсюда многодневные очереди транспорта на границе и колоссальные потери перевозчиков из-за вынужденных простоев.

Не говоря уже про мизерную зарплату. Молодой специалист, окончивший таможенную академию, сейчас получает на руки зарплату три тысячи гривен. А это прекрасная почва для втягивания молодых таможенников в коррупционные и контрабандные схемы.

Сегодня в цивилизованном мире есть несколько успешных моделей функционирования таможни, которые можно взять за основу. Но все эти модели построены на целостности, независимости, технической и финансовой обеспеченности таможенных служб. Франция, Германия, Финляндия, Польша имеют очень мощные таможенные структуры, ведущие успешную борьбу с контрабандой. Нам есть с кого брать пример. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу возобновить в Украине полноценную управленческую вертикаль таможенной службы. Я поддерживаю требование бизнеса о создании независимого таможенного органа, где будут работать профессионалы, способные помочь бизнесу решать вопросы при осуществлении внешнеэкономической деятельности. И не важно, как этот таможенный орган будет называться: служба, агентство или управление.

Я с коллегами уже разработал «Концепцию реформирования (возобновления) функционирования управленческой вертикали таможенного дела в Украине». Документ содержит подробный анализ всех периодов деятельности таможни в Украине и предлагает пути наведения порядка в этой сфере, а также создания максимально благоприятных условий для работы субъектов внешнеэкономический деятельности. Этот документ будет положен в основу наших предложений, с которыми мы обратимся в Министерство финансов Украины", — отметил Анатолий Макаренко.