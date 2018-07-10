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Анатолий Макаренко: «Необходимо возобновить в Украине полноценную управленческую вертикаль таможенной службы»
На днях парламент принял закон, который специалисты называют революционным. По словам Дмитрия Олейника, председателя Федерации работодателей Украины, инициировавшей данный законопроект, внедрение механизма «единого окна» впервые в истории независимой Украины упорядочивает взаимоотношение таможни с другими государственными органами и переносит их в цифровую плоскость.
«Проблема организации взаимодействия предприятий реального сектора экономики с государственными органами в процессе упрощения совершения экспортно-импортных операций требовала скорейшего решения на законодательном уровне. И именно механизм „единого окна“, прекрасно зарекомендовавший себя во многих развитых странах, позволяет этот вопрос решить. Однако нерешенной остается другая проблема, — сегодня в нашей стране полноценной таможни не существует, ни фактически, ни юридически», — отметил Дмитрий Олейник.
С ним согласен и председатель Государственной таможенной службы (2009−2010 гг.), заместитель главы Государственной фискальной службы (2014−2015 гг.) Анатолий Макаренко.
«Принятие закона о внедрении «единого окна» при таможенном оформлении товаров стало чрезвычайно важным событием для экономики Украины. Это уникальная возможность для отечественного бизнеса избавиться от давления чиновников из различных служб и ведомств, которые десятилетиями паразитировали на границах, исполняя лже-контрольные функции. Однако инициатором, разработчиком и лоббистом данного закона, к сожалению, была вовсе не Государственная фискальная служба (ГФС), на которую сейчас возложены таможенные функции. Этот орган власти сейчас абсолютно не способен разрабатывать и проводить в правительстве или парламенте нормативные акты по таможенному контролю. Там почти не осталось квалифицированных кадров.
За последние годы, начиная с момента создания Министерства доходов и сборов, а затем ГФС, куда вошла и таможня, тысячи высококлассных специалистов были уволены. Готовить нормативную базу просто некому. Да и с бизнесом работать, проводить консультации и оформление товаров тоже уже почти некому. Фактически сегодня в Украине уничтожена вертикаль управления таможенным контролем. Из более чем 17 тысяч таможенников сейчас осталось 9800. И это на всю страну! Некому даже дежурить на пунктах пропуска. А отсюда многодневные очереди транспорта на границе и колоссальные потери перевозчиков из-за вынужденных простоев.
Не говоря уже про мизерную зарплату. Молодой специалист, окончивший таможенную академию, сейчас получает на руки зарплату три тысячи гривен. А это прекрасная почва для втягивания молодых таможенников в коррупционные и контрабандные схемы.
Сегодня в цивилизованном мире есть несколько успешных моделей функционирования таможни, которые можно взять за основу. Но все эти модели построены на целостности, независимости, технической и финансовой обеспеченности таможенных служб. Франция, Германия, Финляндия, Польша имеют очень мощные таможенные структуры, ведущие успешную борьбу с контрабандой. Нам есть с кого брать пример. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу возобновить в Украине полноценную управленческую вертикаль таможенной службы. Я поддерживаю требование бизнеса о создании независимого таможенного органа, где будут работать профессионалы, способные помочь бизнесу решать вопросы при осуществлении внешнеэкономической деятельности. И не важно, как этот таможенный орган будет называться: служба, агентство или управление.
Я с коллегами уже разработал «Концепцию реформирования (возобновления) функционирования управленческой вертикали таможенного дела в Украине». Документ содержит подробный анализ всех периодов деятельности таможни в Украине и предлагает пути наведения порядка в этой сфере, а также создания максимально благоприятных условий для работы субъектов внешнеэкономический деятельности. Этот документ будет положен в основу наших предложений, с которыми мы обратимся в Министерство финансов Украины", — отметил Анатолий Макаренко.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”