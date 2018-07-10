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Здоровье

Под Киевом зафиксирован третий случай опасного заболевания

17:50 10 июля 2018   92
Вакцинация
Инф. «ФАКТОВ»

В Минздраве сообщают о третьем случае заболевания дифтерией — его зафиксировали в Киевской области. 15-летнему парню из Боярки ввели противодифтерийную сыворотку и поместили его в инфекционное отделение Киевской областной больницы.

В МОЗ сообщают о достаточном количестве вакцин и противодифтерийных сывороток в стране. Необходимые прививки рекомендуют сделать и детям, и взрослым. Вакцина есть во всех регионах Украины, она предоставляется бесплатно.

В ведомстве напоминают, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые очень плохо снимаются с поверхности. Это может затруднять дыхание и глотание.

Токсин может вызвать:

  • общую слабость,
  • боль в горле,
  • отек миндалин и слизистых оболочек.

Осложнения от дифтерии могут включать:

  • блокирование дыхательных путей,
  • повреждения сердечной мышцы (миокардит),
  • повреждения нерва (полиневропатия),
  • легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

«Если вы почувствовали какой-то из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему», — предупреждают в МОЗ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые за семь лет украинцев на 100% обеспечили вакцинами.

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