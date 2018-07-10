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Под Киевом зафиксирован третий случай опасного заболевания
В Минздраве сообщают о третьем случае заболевания дифтерией — его зафиксировали в Киевской области. 15-летнему парню из Боярки ввели противодифтерийную сыворотку и поместили его в инфекционное отделение Киевской областной больницы.
В МОЗ сообщают о достаточном количестве вакцин и противодифтерийных сывороток в стране. Необходимые прививки рекомендуют сделать и детям, и взрослым. Вакцина есть во всех регионах Украины, она предоставляется бесплатно.
В ведомстве напоминают, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые очень плохо снимаются с поверхности. Это может затруднять дыхание и глотание.
Токсин может вызвать:
- общую слабость,
- боль в горле,
- отек миндалин и слизистых оболочек.
Осложнения от дифтерии могут включать:
- блокирование дыхательных путей,
- повреждения сердечной мышцы (миокардит),
- повреждения нерва (полиневропатия),
- легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
«Если вы почувствовали какой-то из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему», — предупреждают в МОЗ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые за семь лет украинцев на 100% обеспечили вакцинами.
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ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”