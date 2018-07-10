Под Киевом зафиксирован третий случай опасного заболевания

Здоровье

В Минздраве сообщают о третьем случае заболевания дифтерией — его зафиксировали в Киевской области. 15-летнему парню из Боярки ввели противодифтерийную сыворотку и поместили его в инфекционное отделение Киевской областной больницы.

В МОЗ сообщают о достаточном количестве вакцин и противодифтерийных сывороток в стране. Необходимые прививки рекомендуют сделать и детям, и взрослым. Вакцина есть во всех регионах Украины, она предоставляется бесплатно.

В ведомстве напоминают, что инфекция передается воздушно-капельным путем. Когда дифтерийная бактерия попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, разрушающий ткани дыхательной системы. Заболевание проявляется в виде ангины, когда в горле образуются пленки, которые очень плохо снимаются с поверхности. Это может затруднять дыхание и глотание.

Токсин может вызвать:

общую слабость,

боль в горле,

отек миндалин и слизистых оболочек.

Осложнения от дифтерии могут включать:

блокирование дыхательных путей,

повреждения сердечной мышцы (миокардит),

повреждения нерва (полиневропатия),

легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

«Если вы почувствовали какой-то из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Токсин также может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему», — предупреждают в МОЗ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые за семь лет украинцев на 100% обеспечили вакцинами.