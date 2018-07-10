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Полиция ищет мужчину, избитого полицейским в киевском метро (видео)
Во вторник, 10 июля, сообщество Kyiv Live распространило в соцсетях видео, на котором полицейский избивал дубинкой лежащего мужчину, а затем вместе с работницей метро куда-то утащил избитого. Произошло это на станции метро «Контрактовая площадь». Очевидцы утверждают, что пострадавший — торговец, продающий в вагонах метро лейкопластырь, маркеры, ручки и прочую мелочь.
Сейчас устанавливают личности как полицейского, так и мужчины, которого он избивал. После этого можно будет выяснить, что произошло.
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Пока известно, что заснятый на видео эпизод произошел несколько дней назад, вероятно — в воскресенье, 8 июля, рассказала «ФАКТАМ» и.о. начальника отдела коммуникации киевского главка полиции Яна Неруш.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патрульных полицейских, избивавших неизвестного мужчину в помещении полиции на харьковском вокзале, уволили.
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