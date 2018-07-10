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В «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток 2» аукнется всему миру

18:15 10 июля 2018   7
В «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток 2» аукнется всему миру
Инф. «ФАКТОВ»

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что российский проект «Северный поток 2» строится только с одной целью — консолидировать влияние «Газпрома» и «отрезать» Украину. Большой геополитический интерес России в проекте очевиден.

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«Я считаю, что сам факт существования „Северного потока 2“ может дестабилизировать мир и безопасность в Европе. Без сомнения, остальной мир также почувствует на себе последствия», — заявила председатель наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США напомнили Европе, что «Северный поток» — плохая идея.

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