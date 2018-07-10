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В «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток 2» аукнется всему миру
В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что российский проект «Северный поток 2» строится только с одной целью — консолидировать влияние «Газпрома» и «отрезать» Украину. Большой геополитический интерес России в проекте очевиден.
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«Я считаю, что сам факт существования „Северного потока 2“ может дестабилизировать мир и безопасность в Европе. Без сомнения, остальной мир также почувствует на себе последствия», — заявила председатель наблюдательного совета компании Клэр Споттисвуд.
Я вважаю, що сам факт існування Північного Потоку 2 може дестабілізувати мир та безпеку в Європі. Без сумніву, решта світу також відчує на собі наслідки., — Клер Споттісвуд, голова наглядової ради pic.twitter.com/rjo5vojBr1— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 10 июля 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США напомнили Европе, что «Северный поток» — плохая идея.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”