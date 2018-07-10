- 18:15 В «Нафтогазе» заявили, что «Северный поток 2» аукнется всему миру
- 18:11 "Слава Украине!" В МИД осудили "беспринципность" ФИФА
- 17:50 Под Киевом зафиксирован третий случай опасного заболевания
- 17:46 Полиция ищет мужчину, избитого полицейским в киевском метро
- 17:21 Только для Украины: онлайн-сервис заявил о бесплатных денежных переводах из Европы
- 17:14 Процесс над Савченко: стороны дважды заявили об отводе судей
- 17:06 Америке предлагали обменять Украину на Сирию, — СМИ
- 16:57 В отношении патрульных, избивавших задержанного в отделении, начато уголовное дело
- 16:50 Экс-продюсер «Холостяка» занялась рыбным промыслом
- 16:41 На трассе Киев – Одесса горел экскурсионный автобус с детьми
"Слава Украине!" В МИД осудили "беспринципность" ФИФА
Политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил о том, что в ведомстве считают, что в ФИФА поступили позорно в деле против хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над сборной России посвятили победу Украине и киевскому «Динамо». Об этом он написал в Twitter.
«Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж», — уверен Макеев.
Читайте также: Для FIFA: лидеры стран мира говорят «Слава Україні!» (видео)
При этом политический директор МИД отметил, что Вида и Вукоевич наверняка знают больше о ценностях и уважении, чем чиновники ФИФА.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию, а после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!»
Читайте также: ФИФА, вы отвратительны, — журналист Bild
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.
Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018. В свою очередь, Федерация футбола Украины заявила, что возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!» Кроме того, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что организация решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас «Слава Украине» и предложить работу в своих структурах.
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”