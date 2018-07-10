"Слава Украине!" В МИД осудили "беспринципность" ФИФА

Украина

Политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил о том, что в ведомстве считают, что в ФИФА поступили позорно в деле против хорватов Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над сборной России посвятили победу Украине и киевскому «Динамо». Об этом он написал в Twitter.

«Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж», — уверен Макеев.

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При этом политический директор МИД отметил, что Вида и Вукоевич наверняка знают больше о ценностях и уважении, чем чиновники ФИФА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию, а после матча экс-игрок киевского «Динамо» Домагой Вида, который забил гол в матче, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами «Слава Украине!»

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Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, поскольку организация расценила его обращение как политический жест. Хорватский футбольный союз также предупредил Вукоевича о недопустимости политических посланий во время ЧМ-2018.

Позже хорватская федерация сообщила, что уволила Вукоевича с должности помощника тренера сборной Хорватии и отчислила его из состава делегации на ЧМ-2018. В свою очередь, Федерация футбола Украины заявила, что возмущена травлей игрока сборной Хорватии и экс-легионера киевского «Динамо» Домагоя Виды и направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга «Слава Украине!» Кроме того, президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что организация решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за возглас «Слава Украине» и предложить работу в своих структурах.