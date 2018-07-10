Отравление в «Славутиче»: в лагере досрочно закрывают смену

Украина

Киевская областная администрация досрочно закрывает смену в оздоровительном лагере санаторного типа «Славутич», где 2 июля зарегистрировали пищевое отравление 12 детей, а одна девочка впала в кому

Такое решение был принято заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где заслушали информацию о лагере, сообщает «Украинская правда». По словам председателя Киевской облгосадминистрации Александра Горгана, смену закроют со среды, 11 июля: «Выявлен ряд системных должностных нарушений и злоупотреблений». Новая же смена может заехать лишь после того, как «Славутич» пройдет повторную проверку.

Среди нарушений, которые озвучивали на комиссии, Александр Горган назвал найденные в пищеблоке лагеря бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору. «Это было найдено на посуде, на кранах, на раковинах. Мы имеем все основания считать, что наличие этой флоры вызвала массовое отравление», — заявил он.

Кроме того, по его словам, к больным детям не пускали медиков. «Детей определенную часть времени вообще не лечили, на них просто не обращали внимания. Девочка, которая сейчас очень больна, была в болезненно-сонном состоянии, все время теряла вес и скатывалась к тяжелому состоянию. Затем этих детей неверно лечили — убили даже их естественную флору, а не только патогенную, что может иметь очень сложные последствия в будущем «, — сказал Горган.

Глава облгосадминистрации также сообщил, что на территорию лагеря сначала не хотели пускать карету экстренной помощи, и делал это человек, совмещающий две должности. «Он начальник медчасти этого лагеря и он же сам заместитель главного врача и отвечает за экстренную медпомощь в районе», — подытожил Горган.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики установили точную причину отравления детей в лагере «Славутич».