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Бойцов ВСУ отправили на лечение в Германию (фото)
В Германию из Украины отправлен самолет с 14 раненными украинскими воинами.
В Госпогранслужбе, контролировавшей отправку, сообщили, что бойцы ЗСУ имели ранения различной степени тяжести.
«Из Киева военные улетели в Берлин. В Федеративной Республике Германия раненые герои пройдут необходимый для восстановления здоровья курс лечения», — сообщают в Госпогнарслужбе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Госпогранслужбы объяснил, как Украине избежать наплыва беженцев с Ближнего Востока.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”