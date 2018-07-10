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Украина

Бойцов ВСУ отправили на лечение в Германию (фото)

18:50 10 июля 2018   24
Раненые бойцы ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Германию из Украины отправлен самолет с 14 раненными украинскими воинами.

В Госпогранслужбе, контролировавшей отправку, сообщили, что бойцы ЗСУ имели ранения различной степени тяжести.

«Из Киева военные улетели в Берлин. В Федеративной Республике Германия раненые герои пройдут необходимый для восстановления здоровья курс лечения», — сообщают в Госпогнарслужбе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Госпогранслужбы объяснил, как Украине избежать наплыва беженцев с Ближнего Востока.

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