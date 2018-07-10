В Польше назвали "злой волей" отказ РФ реконструировать разбившийся под Смоленском ТУ-154М

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Власти Российской Федерации отказали Польше в реконструкции правительственного самолета ТУ-154М, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает «Радио Польша».

«Российская сторона ответила отказом на просьбу Подкомиссии по восстановлению расследования причин авиакатастрофы польского правительственного самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года о предоставлении возможности изготовить в Смоленске реконструкцию самолета Ту-154М по его обломкам», — сообщила пресс-секретарь подкомиссии Марта Паленек.

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В письме из Министерства иностранных дел РФ утверждается, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без ущерба, изменения вида и особых примет.

«Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или об абсолютном отсутствии компетентности в области расследования авиакатастроф. Поскольку Организация международной гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation) считает реконструкцию чрезвычайно важной в выяснении причин катастрофы»,— заявила пресс-секретарь подкомиссии.

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В подкомиссии также заявили, что «позиция российской стороны подтверждает диагноз, содержащейся в отчете Совета Европы, который сравнивает действия Российской Федерации с поведением СССР в деле о массовом убийстве польских офицеров в Катыни и прямо называет эти действия провокационными».

Напомним, что обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», польская комиссия установила момент взрыва на борту Ту-154, разбившегося под Смоленском.