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В ЮАР разбился пассажирский самолет (фото)

19:01 10 июля 2018   110
Упавший самолет
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 10 июля, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Крушение произошло рядом с Преторией. Как сообщают местные СМИ, ранения получили не менее 20 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На фотографиях, появившихся с места крушения, видна надпись на самолете — Martin's Air Charter. Это название авиакомпании. Никаких других деталей на данный момент нет.

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