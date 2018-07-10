- 20:01 "Слава Украине!" Известный бразильский игрок зазывно поддержал Хорватию
- 19:51 Криштиану Роналду — футболист «Ювентуса»
- 19:43 Туристический коллапс: во Львове заявили о приостановке сотрудничества с авиаперевозчиком
- 19:38 В центре Одессы — потасовка со стрельбой
- 19:33 Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи по делу Савченко
- 19:30 Рэпер Дрейк побил рекорды The Beatles и Майкла Джексона
- 19:17 В России найден пропавший из СИЗО политузник
- 19:03 Киевское «Динамо» купило еще одного бразильца
- 19:02 В Польше назвали "злой волей" отказ РФ реконструировать разбившийся под Смоленском ТУ-154М
- 19:01 В ЮАР разбился пассажирский самолет
В ЮАР разбился пассажирский самолет (фото)
Во вторник, 10 июля, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Крушение произошло рядом с Преторией. Как сообщают местные СМИ, ранения получили не менее 20 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
На фотографиях, появившихся с места крушения, видна надпись на самолете — Martin's Air Charter. Это название авиакомпании. Никаких других деталей на данный момент нет.
влажность:
давление:
ветер:
“ С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.”