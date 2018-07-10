В ЮАР разбился пассажирский самолет (фото)

Мир

Во вторник, 10 июля, в ЮАР разбился пассажирский самолет. Крушение произошло рядом с Преторией. Как сообщают местные СМИ, ранения получили не менее 20 человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На фотографиях, появившихся с места крушения, видна надпись на самолете — Martin's Air Charter. Это название авиакомпании. Никаких других деталей на данный момент нет.