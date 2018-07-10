Киевское «Динамо» купило еще одного бразильца (видео)

Спорт

Во вторник, 10 июля, киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта на пять лет с левым защитником бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Сидклеем. 25-летний бразилец, выбравший себе 17-й номер на футболке, в среду, 11 июля, присоединится к команде Александра Хацкевича на сборе в Австрии.

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По неофициальной информации, сумма трансфера футболиста составила 5 млн евро. На Сидклея претендовали также «Шахтер» и российский «Зенит».

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Практически всю карьеру футболист, который может сыграть и на фланге полузащиты, провел в «Атлетико Паранаэнсе», хотя в нынешнем сезоне он на правах аренды защищал цвета «Коринтианса». В профессиональном футболе Сидклей провел 173 поединка, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

Напомню, что совсем недавно «Динамо» приобрело другого бразильца — 25-летнего полузащитника «Палмейраса» Че Че.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» одержало победу над участником Лиги Европы.

Фото fcdynamo.kiev.ua