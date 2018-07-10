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В России найден пропавший из СИЗО политузник
В организации «Крымская солидарность» прояснили ситуацию по пропаже из Ростовского СИЗО полиузника Эмира-Усеина Куку, 28 июня объявившего голодовку.
«Поступила предварительная информация, что Эмир-Усеина Куку вывозили на медосвидетельствование. Также информацию о том, что Эмир-Усеин нашёлся, подтверждает его адвокат Сергей Локтев. Он сообщил, что Куку на данный момент уже находится в СИЗО-4 г. Ростов-на-Дону. Однако Локтев все равно не допущен к своему подзащитному и по этому поводу адвокат подал жалобу в областную прокуратуру», — говорится в сообщении.
В среду, 11 июля, в Ростове-на-Дону состоится очередное судебное заседание и Эмир-Усеин будет доставлен в здание Военного гарнизонного суда вместе с другими арестованными мусульманами Крыма из так называемой «ялтинской группы» по «делу Хизб ут-Тахрир».
Адвокаты Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, Сергей Легостов, Айдер Азаматов уже вылетели в Ростов-на-Дону для участия в предстоящем судебном заседании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из СИЗО Ростова пропал фигурант дела «Хизб-ут Тахрир».
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”