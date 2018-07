Рэпер Дрейк побил рекорды The Beatles и Майкла Джексона (видео)

Шоу-бизнес

Канадский певец Дрейк побил рекорд легендарной группы The Beatles, который продержался 54 года. Сразу семь песен из нового альбома Scorpion, выпущенного 31-летним рэпером, оказались в первой десятке национального хит-парада США по версии журнала Billboard. У ливерпульской четверки в апреле 1964 года только пять песен находились одновременно в первой десятке этого же чарта.

Это были хиты Can’t Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand и Please Please Me.

У Дрейка в обновленном хит-параде 100 лучших песен Billboard оказались следующие композиции:

No. 1, Nice for What

No. 2, Nonstop

No. 4, God’s Plan

No. 6, In My Feelings

No. 7, I’m Upset

No. 8, Emotionless

No. 9, Don’t Matter to Me

Кроме того, Дрейк побил еще один рекорд. За свою карьеру он записал 31 песню, попавшую в первую десятку американского национального хит-парада. Прежнее достижение принадлежало Майклу Джексону. У короля поп-музыки был 30 таких песен.

Этот рекорд касается только певцов. Если же брать любых исполнителей, то Дрейк делит теперь третье место с Рианной. Первое место принадлежит Мадонне. У нее 38 песен попадали в первую десятку. На втором месте — The Beatles. У них было 34 таких хита.

Есть и еще один рекорд, который установил Дрейк. Scorpionвышел 29 июня. За первую неделю альбом прослушали на официальных интернет-сайтах более миллиарда раз! За 24 часа Scorpion прослушали как минимум 300 миллионов раз на всех стриминговых площадках.