Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи по делу Савченко

Украина

Судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая должна рассматривать ходатайство стороны обвинения о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает УНН.

«Судя постановил: заявление прокурора отдела Главной военной прокуратуры об отводе судьи Мелешак удовлетворить … Ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей направить руководителю аппарата Шевченковского суда Киева для определения следственного судьи для рассмотрения ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит «,— сказала Хардина.

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В постановлении отмечается, что определение следственного судьи происходило с нарушением. В частности, ходатайство прокуратуры о продлении ареста Савченко было распределено на судью Мелешак 6 июля. Однако в тот же день приказом председателя суда судье Мелешак был предоставлен отпуск сроком на один день — 6 июля, а такие обстоятельства исключают участие судьи в распределении дел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», защита Савченко заявила отвод судье Хардин, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак из-за якобы нарушения ею права на защиту: судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов. В свою очередь, судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.

Напомним, что сегодня, 10 июля, Шевченковский райсуд столицы должен рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Савченко ареста, срок которого истекает 13 июля.

Также напомним, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст. 109, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112, ч.3 ст. 258, ч.1 ст.258−3 и ч.1 ст. 263.

Как сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.