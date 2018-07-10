В центре Одессы — потасовка со стрельбой

Происшествия

10 июля, на улице Успенской, 13/15 в Одессе звучали выстрелы. Конфликт произошел между жильцами и сотрудниками соседнего отеля. Именно туда намеревались провести канализационные коммуникации через двор дома № 13. Фирма, которая занимается их прокладыванием, утверждает, что «работает официально, со всеми разрешительными документами».

По мнению местных жителей, все выглядит несколько иначе. «Здесь планируется подключение строящейся рядом гостиницы к нашей системе водопровода, что увеличит нагрузку и нарушит нормальное водоснабжение квартир», — утверждают жильцы

Люди попытались воспрепятствовать земельным работам, которые проводят с применением автотехники. В итоге — конфликт с сотрудниками охранной фирмы, которую якобы нанял заказчик работ.

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В ходе «разборок» искорежен автомобиль Porsche, принадлежащий одному из жильцов. Он пытался попасть домой, но его авто остановили охранники, разбили зеркало заднего вида и били по машине ногами.

Во время потасовки один из мужчин, который не был в форме охраны, но, по словам людей, ее сотрудник, выстрелил в воздух.

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В полиции инцидент официально не комментируют. По информации советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, по факту сегодняшних событий на Успенской, 13/15 открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неизвестные на авто с военными номерами совершили вооруженное ограбление на трассе Киев — Харьков.

