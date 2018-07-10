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Украина

Туристический коллапс: во Львове заявили о приостановке сотрудничества с авиаперевозчиком

19:43 10 июля 2018   96
Аэропорт «Львов»
Инф. «ФАКТОВ»

В Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого заявили, что из-за очередного невыполнения авиаперевозчиком «ЯнЭйр» финансовых обязательств принято решение временно приостановить предоставление услуг авиакомпании по обслуживанию рейсов. От авиаперевозчика ожидали «финансовой дисциплины».

Впрочем, после частичного погашения задолженности сотрудничество таки возобновили.

«Мы сожалеем, что из-за невыполнения условий действующих договоров авиакомпанией „ЯнЭйр“ пассажиры вынуждены почувствовать временные неудобства и надеемся на то, что перевозчик в ближайшее время погасит задолженность перед аэропортом и будет способствовать дальнейшему совместному сотрудничеству и партнерским отношениям», — заявили в аэропорту «Львов».

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