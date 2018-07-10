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Туристический коллапс: во Львове заявили о приостановке сотрудничества с авиаперевозчиком
В Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого заявили, что из-за очередного невыполнения авиаперевозчиком «ЯнЭйр» финансовых обязательств принято решение временно приостановить предоставление услуг авиакомпании по обслуживанию рейсов. От авиаперевозчика ожидали «финансовой дисциплины».
Впрочем, после частичного погашения задолженности сотрудничество таки возобновили.
«Мы сожалеем, что из-за невыполнения условий действующих договоров авиакомпанией „ЯнЭйр“ пассажиры вынуждены почувствовать временные неудобства и надеемся на то, что перевозчик в ближайшее время погасит задолженность перед аэропортом и будет способствовать дальнейшему совместному сотрудничеству и партнерским отношениям», — заявили в аэропорту «Львов».
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