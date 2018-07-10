- 20:01 "Слава Украине!" Известный бразильский игрок зазывно поддержал Хорватию
- 19:51 Криштиану Роналду — футболист «Ювентуса»
- 19:43 Туристический коллапс: во Львове заявили о приостановке сотрудничества с авиаперевозчиком
- 19:38 В центре Одессы — потасовка со стрельбой
- 19:33 Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об отводе судьи по делу Савченко
- 19:30 Рэпер Дрейк побил рекорды The Beatles и Майкла Джексона
- 19:17 В России найден пропавший из СИЗО политузник
- 19:03 Киевское «Динамо» купило еще одного бразильца
- 19:02 В Польше назвали "злой волей" отказ РФ реконструировать разбившийся под Смоленском ТУ-154М
- 19:01 В ЮАР разбился пассажирский самолет
Криштиану Роналду — футболист «Ювентуса»
Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус», который семь сезонов подряд выигрывает чемпионат Италии. По неофициальным данным, сумма трансфера 33-летнего обладателя «Золотого мяча» составила 105 млн евро, а его годовая зарплата в Турине будет равна 30 млн в евровалюте.
Читайте также: Победитель Лиги Европы покупает футболиста за 65 млн евро
Свое решение Криштиану Роналду прокомментировал в письме, которое было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба: «Эти годы в «Реале» и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Испытываю чувство благодарности клубу и городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которую я тут получил.
Однако верю в то, что пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил «Реал» принять трансферное предложение. Я прошу у всех, особенно у моих поклонников, понять меня.
Это были девять чудесных, уникальных лет в клубе. Великолепное, но трудное время, поскольку в «Реале» очень высокие требования. Я знаю точно, что никогда не забуду то, как наслаждался футболом здесь.
«Реал» завоевал мое сердце, как и сердца членов моей семьи. Именно поэтому сейчас, как никогда прежде, хочу сказать спасибо клубу, президенту, директорам, коллегам, врачам, физиотерапевтам и другим потрясающим работникам «Реала». Бесконечно благодарю болельщиков и испанский футбол.
Я много размышлял. Знаю, что для меня пришло время для нового этапа. Я ухожу, но эта футболка, эмблема «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» навсегда будут восприниматься мною, как свое. Спасибо всем. И, как я сказал девять лет назад: Hala Madrid!".
Читайте также: Киевский «Арсенал» возглавил бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии
Как известно, португалец перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году. Тогда мадридцы заплатили за футболиста 93 миллиона евро.
Вместе с испанским клубом Криштиану Роналду завоевал 13 трофеев. Четырежды он выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Кубок страны, национальный Суперкубок и Суперкубок УЕФА, а также три раза побеждал на клубном чемпионате мира.
В общей сложности Криштиану Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил рекрдные в истории клуба 450 мячей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду согласился на переезд в Италию.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”