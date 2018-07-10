Криштиану Роналду — футболист «Ювентуса»

Спорт

Лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду перешел в туринский «Ювентус», который семь сезонов подряд выигрывает чемпионат Италии. По неофициальным данным, сумма трансфера 33-летнего обладателя «Золотого мяча» составила 105 млн евро, а его годовая зарплата в Турине будет равна 30 млн в евровалюте.

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Свое решение Криштиану Роналду прокомментировал в письме, которое было опубликовано на официальном сайте мадридского клуба: «Эти годы в «Реале» и Мадриде были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни. Испытываю чувство благодарности клубу и городу. Могу только поблагодарить всех за любовь и привязанность, которую я тут получил.

Однако верю в то, что пришло время начать новый этап в своей карьере и жизни, поэтому попросил «Реал» принять трансферное предложение. Я прошу у всех, особенно у моих поклонников, понять меня.

Это были девять чудесных, уникальных лет в клубе. Великолепное, но трудное время, поскольку в «Реале» очень высокие требования. Я знаю точно, что никогда не забуду то, как наслаждался футболом здесь.

«Реал» завоевал мое сердце, как и сердца членов моей семьи. Именно поэтому сейчас, как никогда прежде, хочу сказать спасибо клубу, президенту, директорам, коллегам, врачам, физиотерапевтам и другим потрясающим работникам «Реала». Бесконечно благодарю болельщиков и испанский футбол.

Я много размышлял. Знаю, что для меня пришло время для нового этапа. Я ухожу, но эта футболка, эмблема «Реала» и «Сантьяго Бернабеу» навсегда будут восприниматься мною, как свое. Спасибо всем. И, как я сказал девять лет назад: Hala Madrid!".

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Как известно, португалец перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году. Тогда мадридцы заплатили за футболиста 93 миллиона евро.

Вместе с испанским клубом Криштиану Роналду завоевал 13 трофеев. Четырежды он выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Кубок страны, национальный Суперкубок и Суперкубок УЕФА, а также три раза побеждал на клубном чемпионате мира.

В общей сложности Криштиану Роналду провел за «Реал» 438 матчей и забил рекрдные в истории клуба 450 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду согласился на переезд в Италию.